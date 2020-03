Il Mattino: "Euro2021, Champions salva"

"Euro2021, Champions salva", titola Il Mattino nelle sue pagine sportive. La Uefa doveva scegliere chi buttare dalla torre: la Champions o l'Europeo? E non c'era dubbio su chi avrebbe sacrificato. La resa a Nyon nel primo pomeriggio di ieri. Una resa annunciata con largo anticipo, perché i club erano pronti alle barricate, persino a negare il permesso ai propri tesserati di rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali, se Ceferin non avesse alzato bandiera bianca. Ma non ce ne è stato bisogno, perché l'inedito asse tra le leghe e le federazioni ha retto fino in fondo. Europeo rinviato all'anno prossimo e Champions salva, con finale il 27 di giugno.