Il Mattino: "Europa, salta tutto"

L'edizione odierna de Il Mattino titola nelle sua pagine interne: "Europa, salta tutto". La Lega Serie A vuole poter concludere il campionato, per rispettare i contratti e l'impegno con i tifosi. È questa la posizione con cui stamane si presenterà alla riunione in videoconferenza con le altre quattro grandi leghe europee, Premier, Liga, Bundesliga e Ligue1, e il segretario generale della Uefa, Giorgio Marchetti. Dopo la serie A, che si è fermata solo a colpi di decreto del presidente del Consiglio dei ministri, è la volta delle coppe europee: difficile, molto difficile, che Barcellona e Napoli potranno giocare il ritorno degli ottavi di finale dopo che sia Inter-Getafe che Siviglia-Roma, ottavi di finale di Europa League in programma oggi, sono state rinviate per la chiusura senza deroghe dei voli da e per la Spagna.