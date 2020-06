Il Mattino: "Federcalcio, pugno di ferro"

L'edizione odierna de Il Mattino apre la sezione sportiva titolando: "Federcalcio, pugno di ferro". Non sarà mezzogiorno di fuoco, ma in ogni caso a via Allegri oggi si consumerà un imbarazzante Consiglio federale in cui bisognerà di nuovo tornare a discutere di argomenti già affrontati, ovvero il destino dei campionati in caso di stop per Covid-19. La mossa della serie A di voler bloccare le retrocessioni sarà rispedita al mittente. Poi il nodo quarantena e la questione dei "furbetti" che potrebbero dichiarare false positività per concludere il campionato in anticipo.