Il Mattino: "Final Eight per la Champions"

L'edizione odierna de Il Mattino riporta un'idea della UEFA per portare a termine la Champions League in estate: "Final Eight per la Champions". una final eight ad agosto (o fine luglio) per la Champions League da giocare in Turchia, a Istanbul. Con Barcellona-Napoli da giocare pochi giorni prima per stabilire la qualificata. Tutte le squadre resterebbero concentrate in quest'unica sede, e così pure gli operatori al seguito con controlli sanitari e relative misure di sicurezza. Tutto ciò perché l'Uefa vuole assolutamente portare a termine le sue competizioni questa estate per non perdere i soldi dei diritti televisivi e quelli delle sponsorizzazioni. Il 21 aprile potrebbe essere la data in cui la Uefa, dopo aver incontrato i segretari generali delle federazioni nazionali, deciderà.