© foto di stefano tedeschi

Non si placano le polemiche post Napoli-Atalanta, così Il Mattino titola: "Sono stato offeso", parole di Carlo Ancelotti. Furioso il tecnico per l'episodio incriminato del rigore non fischiato a Llorente e anche per la sua espulsione decisa dall'arbitro Giacomelli. "Stavo cercando di calmare i miei. L'arbitro mi ha chiesto una mano, lo stavo facendo e gli ho detto ma non ti viene il dubbio se fosse rigore? e lui mi ha espulso. Non doveva succedere, è molto triste". Poi prosegue: "E io mi sento attaccato personalmente, è già la seconda espulsione. Il quarto uomo era Doveri che mi ha espulso già a Milano: è un attacco alla mia serietà, alla mia professionalità. Si devono svegliare, mi dispiace moltissimo per i miei giocatori e per la società".