Il Mattino: "Gattuso a muso duro striglia gli azzurri, Osimhen cerca il riscatto"

In apertura su Il Mattino c'è spazio anche per le vicende in casa Napoli: "Gattuso a muso duro striglia gli azzurri, Osimhen cerca il riscatto", titola il taglio alto il quotidiano. Il tecnico vuole dai suoi una reazione di carattere dopo la prestazione non convincente con il Rijeka: serve quindi una risposta decisa già domani contro il Bologna. Anche da Osimhen, che vuole subito ritrovarsi.