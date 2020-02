vedi letture

Il Mattino: "Gattuso al bivio, cuore e testa: in gioco c'è l'Europa"

"Gattuso al bivio, cuore e testa: in gioco c'è l'Europa". Titola così in prima pagina in taglio basso Il Mattino in riferimento all'allenatore dei partenopei e al tecnico bianconero impegnati entrambi a preparare le semifinali di Coppa Italia: "I due allenatori più in difficoltà quasi si sfiorano al Meazza. Gattuso e Sarri, attesi stasera e domani dalla Coppa Italia contro Inter e Milan, non si giocano solo la finale".