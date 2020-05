Il Mattino: "Gattuso carica l'assalto alla Coppa Italia"

L'edizione odierna de Il Mattino, nella sezione sportiva, titola: "Gattuso carica l'assalto alla Coppa Italia". Gli azzurri saranno tra i primi a scendere in campo, il 14 giugno, per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter: il Napoli è favorevole alla soluzione auspicata ieri dal ministro allo Sport Spadafora, che ha anche indicato il 17 come data della finale. Giocare una partita (e nelle migliore delle ipotesi anche due) consentirebbe agli azzurri di arrivare più in forma rispetto alle altre, che invece sarebbero ancora ferme, per la ripresa del campionato fissata il 20: la posizione del club azzurro che verrà confermata oggi nell'assemblea di Lega è di riprendere con tutto il turno completo e poi con le 4 partite di recupero da giocare più avanti in un turno infrasettimanale.