Il Mattino: "Gattuso: 'In campo per l'azienda calcio'. Ma fino a quando si potrà giocare così?"

Il Mattino dedica spazio in prima pagina alle parole di Rino Gattuso, tecnico del Napoli, alla vigilia del match con l'Az. "Gattuso: 'In campo per l'azienda calcio'. Ma fino a quando si potrà giocare così?" scrive il quotidiano. Il tecnico ha parlato così: "C’è timore e preoccupazione, come l’avevamo col Genoa ma anche quando si va fuori ma si evita di andare fuori. Il calcio è una grande azienda e sta perdendo tanto, abbiamo il dovere di far continuare questa azienda. Non siamo noi che deve prendere le decisioni ma chi ci governa". "Ma fino a quando si potrà giocare così?" si chiede il quotidiano.