"Napoli, voglio la gara perfetta". Questo il titolo a pagina 13 su Il Mattino che riprende le parole di Gennaro Gattuso durante la conferenza stampa di ieri: "Gattuso carica gli azzurri per l'Inter: "Erano impensabili 18 punti di distacco. Si vede la mentalità di Conte, questa squadra un modello per noi". Koulibaly ha dato la sua disponibilità, ma non era giusto rischiarlo. Mertens resterà 2-3 giorni in Belgio a curarsi.