Il Mattino: "Gattuso non vuole perdere ma in Europa non sarà una missione suicida"

Sulle pagine de Il Mattino trova ampio spazio il prossimo impegno europeo del Napoli in casa della Real Sociedad. "Gattuso non vuole perdere ma in Europa non sarà una missione suicida". Il tecnico cambia modulo tornando al 4-3-3 e vara il turnover. Non si tratta di un rischio o di una bocciatura: il tutto serve ad ampliare gli orizzonti in vista della stagione e anche a dar spazio a Politano e Petagna, con l'arma delle quattro punte da utilizzare in caso di necessità. Rino non vuole perdere ma non sarà una missione suicida: la gara è importante in vista del passaggio del turno ma il Napoli non può perdere di vista il vero obiettivo stagionale, ovvero il ritorno in Champions League.