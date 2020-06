Il Mattino: "Gattuso, operazione futuro"

L'edizione odierna de Il Mattino titola nella sezione sportiva: "Gattuso, operazione futuro". Prendete il Napoli che ha affrontato a testa alta il Barcellona, piazzate Koulibaly al posto dell'infortunato Manalos, tenete vivo il ballottaggio tra Callejon e Politano, e probabilmente avrete la formazione che sabato sera, al San Paolo, affronterà l'Inter, dopo oltre tre mesi dall'ultimo match giocato. Non ci saranno i supplementari. Non è ufficiale ancora ma la Lega lo comunicherà in giornata. Per evitare di gravare troppo sulla condizione fisica dei giocatori, già non ottimale.