Il Mattino: "Gelo di Spadafora: 'Si pensi a piano B'"

L'edizione odierna de Il Mattino apre la sezione sportiva titolando: "Gelo di Spadafora: 'Si pensi a piano B'". Il ministro dello Sport ieri ha ribadito come il calcio dovrebbe iniziare a pensare ad un piano B che potrebbe prevedere il non portare a termine i campionati. Oggi è in programma un incontro nel tavolo permanente della Figc e il presidente Gravina ieri ha insistito: "Non firmerò mai per il blocco dei campionati, perché sarebbe la morte del calcio italiano. Con la chiusura totale il sistema perderebbe 700-800 milioni di euro. Tutti invocano il blocco, lo faccia il Governo, ce lo imponga, io rispetterò sempre le regole". L'Uefa intanto ha fissato i paletti: entro il 24 maggio vuole conoscere se le federazioni porteranno a termine la stagione e il termine ultimo per concluderle è il 2 agosto.