© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Mattino propone un focus sull'algerino Ghoulam, titolando: "Ghoulam non sfreccia più". Il terzino del Napoli, dopo l'infortunio al ginocchio di due anni fa non è più tornato sui suoi livelli, faticando ad imporsi anche nell'11 titolare azzurro. Nel match contro la Juventus è stato sostituito dal mister Ancelotti a fine primo tempo. Non è più quel rullo compressore sulla fascia che toccava decine di palloni a partita: timido nei contrasti, poco propositivo. Ghoulam lavora per tornare ai suoi livelli, ma la migliore condizione ad oggi è lontana.