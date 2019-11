© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Mattino titola sulle parole dei vertici arbitrali dopo l'episodio di Napoli-Atalanta: "Giacomelli non ha sbagliato". Aveva ragione Ancelotti, vecchio marinaio dei mari in tempesta. Figurarsi se gli arbitri avrebbero fatto mea culpa il giorno dopo. Ma quale cenere sul capo, quale pentimento. Secondo i dirigenti arbitrali, un errore Piero Giacomelli lo ha commesso, E i vertici dell'Aia se lo lasciano sfuggire: già, doveva fischiare il fallo in attacco a Llorente. Esatto: se richiamo c'è stato per l'arbitro di Trieste (e per il Var Banti) è per non aver giudicato falloso quel braccio largo dello spagnolo.