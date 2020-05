Il Mattino: "Gli allenamenti sospetti. Il Napoli: ora i controlli"

"Gli allenamenti sospetti. Il Napoli: ora i controlli". Questo il titolo a pagina 21 che Il Mattino dedica al Napoli e ai suoi primi allenamenti: "Gattuso oggi chiude la prima fase di allenamenti. Spera che lunedì possa iniziare qualche partita 4 contro 4 ma sa pure che, alla luce del protocollo attuale, non potrà farlo. In queste ore è stato eseguito anche il secondo tampone: nessuno in serie A è stato sottoposto a più controlli. Queste ore sono decisive per capire se ci saranno cambiamenti".