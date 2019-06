Successo ieri per l'Under 21 di Gigi Di Biagio. Gli azzurrini si sono imposti 3-1 sul Belgio ma non è bastato per staccare il pass per le semifinali dell'Europeo. A rovinare i piani c'è stato il successo per 5-0 della Spagna che accede al turno successivo da prima in classifica. Per vedere se Chiesa e compagni passeranno come migliore seconda bisognerà attendere le sfide di oggi e domani. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Mattino: "Gli azzurrini vincono ma la qualificazione è appesa a un filo".

Gigi Simoni grave - "Grave Gigi Simoni, mister gentiluomo salvò il Napoli dalla retrocessione". Questo il titolo dedicato a Gigi Simoni che ieri è stato ricoverato all'ospedale di Pisa in gravi condizioni dopo un malore".

Atletico su Insigne - "Assalto Simeone, tutto su Insigne". Questo il titolo nelle pagine interne dedicate al Napoli. L'Atletico Madrid avrebbe messo nel mirino l'attaccante partenopeo per il prossimo mercato.