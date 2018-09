© foto di Lazzerini

Spazio alla presentazione della biografia di Marek Hamsik, capitano del Napoli, al centro della prima pagina de Il Mattino. "Solo il Pocho mi ha trascinato in discoteca" è il titolo scelto dal quotidiano per raccontare la presentazione alla stampa del libro sulla storia del centrocampista slovacco andata in scena ieri a Castel Volturno. La biografia, ovviamente, s'intitola "Marekiaro".