Il Mattino: "I dubbi su Ancelotti. Panchina a rischio"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Mattino titola: "I dubbi su Ancelotti. Panchina a rischio". Ancelotti è preoccupato, teso ed è chiaro che non è più così convinto di farcela a uscire da questo momento. Sa che dopo il colloquio di lunedì la sua situazione è divenuta più precaria e che i problemi del gruppo non sono di facile soluzione. Ieri sera ha lasciato il centro tecnico più tardi del solito. Ha riflettuto 24 ore su quelle parole e continua a farlo e ha cominciato a capire che la sua panchina è seriamente a rischio. Non ha parlato di dimissioni. Ma De Laurentiis e Chiavelli sono in fase di riflessione.