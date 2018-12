Il Mattino: "I tre assi di Ancelotti". Il tridente del Napoli da 22 gol

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"I tre assi di Ancelotti". Il Mattino sceglie questo titolo per aprire le proprie pagine sportive odierne. I tre in questione sono Mertens, Milik e Insigne. Il tridente più prolifico del campionato, spiega il quotidiano: in tre hanno già realizzato 22 gol. Meglio anche della Juve, in cui Ronaldo e Mandzukic fanno la parte dei leoni su Dybala.