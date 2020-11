Il Mattino: "Ibrahimovic e il Napoli, un amore a prima vista che non è mai sbocciato"

"Ibrahimovic e il Napoli, un amore a prima vista che non è mai sbocciato", si legge quest'oggi in taglio alto su Il Mattino. Il quotidiano racconta il feeling che si è creato nel corso degli anni tra lo svedese e la città di Napoli: un'attrazione che non s'è però mai tramutata in qualcosa di più concreto. E domenica Ibra scenderà in campo al San Paolo per far male agli azzurri.