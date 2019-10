© foto di Mattia Verdorale

"Ibra apre: "Sarei felice di tornare con Carlo". Titola così a pagina 18 il quotidiano Il Mattino riportano le parole di Zlatan Ibrahimovic che nella giornata di ieri ha rilasciato delle dichiarazioni molto piccanti su un suo possibile ritorno in Serie A: "Giocò con il tecnico del Napoli nel Psg: 'Grande persona e grande allenatore. Non avrei problemi a giocare in Italia. Farei molto meglio di quelli che ci sono'. Queste le parole dell'attaccante svedese a Malmoe in occasione dell'inaugurazione di una sua statua".