© foto di stefano tedeschi

"Icardi, Monaco no. Il Napoli rilancia", apre così Il Mattino nelle sue pagine dedicate allo sport. L'agente e moglie dell'argentino, Wanda Nara, stoppa le voci su un possibile passaggio di Icardi ai francesi del Monaco, così il Napoli torna a farsi sotto, anche se la prima scelta resta la Juventus. In caso di apertura in questa settimana, visto che i tempi del calciomercato cominciano a stringersi, il Napoli è pronto ad un'offerta da 60 milioni all'Inter. L'alternativa all'argentino resta lo spagnolo Fernando Llorente, attualmente svincolato.