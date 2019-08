© foto di stefano tedeschi

Nuova pretendente per Mauro Icardi, che potrebbe battere sul tempo le italiane che non hanno mai affondato il colpo in questa sessione di calciomercato: si tratta del Monaco, pronto ad offrire un ingaggio superiore ai 10 milioni annui. Così Il Mattino oggi in edicola titola: "Icardi, spunta il Monaco". L'argentino continua a preferire la Juventus, con Marotta che ha però alzato un muro davanti ai bianconeri. Il Napoli non può rilanciare l'offerta del club del principato, così non resta che attendere gli sviluppi di una telenovela ormai lunghissima.