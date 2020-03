Il Mattino: "Il calcio in crisi taglia gli stipendi: in Serie A sforbiciata del 30%"

"Il calcio in crisi taglia gli stipendi: in Serie A sforbiciata del 30%". Questo il titolo che Il Mattino utilizza nella sua edizione odierna in prima pagina, nel taglio alto. L'idea - si legge a pagina 19 - proposta dalle società si fa concreta: riduzioni dal 15 al 30% in base ai guadagni. Il presidente Figc, Gabriele Gravina, commenta così: "Non sia un tabù in tempi di emergenza".