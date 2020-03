Il Mattino: "Il calcio ora sogna l'estate"

"Il calcio ora sogna l'estate", titola Il Mattino oggi in edicola. Il calcio dei paperoni, non potrà chiedere al governo interventi di defiscalizzazione, come per esempio non pagare le tasse nel periodo in cui resterà fermo. Riceverebbe un secco no. I presidenti dopo le manfrine sui rinvii e le porte chiuse e aperte, hanno preso atto che si potrà tornare a parlare di una data per la ripartenza del campionato, solo dopo un decreto della presidenza del Consiglio. E sempre il governo dovrà dare le indicazioni se giocare a porte aperte (una illusione) o chiuse.