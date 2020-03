Il Mattino, Il diktat del Napoli ai giocatori: "Vietato lasciare la città"

vedi letture

"Il diktat del Napoli ai giocatori: "Vietato lasciare la città". Questo il titolo in taglio alto e in prima pagina che Il Mattino dedica al Napoli e a quello che la società partenopea ha detto ai propri giocatori in questo periodo di emergenza dovuta al Coronavirus: "Dopo il rinvio della partita col Barcellona, la società e i medici obbligano i giocatori a non allontanarsi durante la sosta".