Il Mattino: "Il diktat Lega, ma si allontana la ripartenza del 13 giugno"

vedi letture

"Il diktat Lega, ma si allontana la ripartenza del 13 giugno". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Mattino in edicola stamani sulla ripresa del calcio: "La ripartenza del 13 giugno è sempre più virtuale per la serie A dopo che il decreto del Consiglio dei ministri dispone «la sospensione degli eventi sportivi». Ma intanto, la Lega Calcio deve fare qualche apertura a Brusaferro e company per poter sperare che il protocollo per la ripresa degli allenamenti di gruppo possa essere modificato secondo i desideri delle società".