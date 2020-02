vedi letture

Il Mattino: "Il Gattusismo non fa sconti. Anche Allan torna a correre"

L'edizione odierna de Il Mattino titola in prima pagina: "Il Gattusismo non fa sconti. Anche Allan torna a correre". Gattuso ripete, riferendosi alla gara di venerdì prossimo a Brescia: "Non è la prima volta che mi deludete, questa volta non ve lo perdonerò". Cosa ci sia dietro la minaccia, lo sa solo Ringhio. Ma il Gattusismo non fa sconti. E così anche Allan torna a correre. Gattuso ha osservato con attenzione il lavoro in solitario svolto domenica mattina e ne ha apprezzato l'impegno: quei sette chilometri di corsa sono la prima risposta che si attendeva dal brasiliano.