Il Mattino: "Il giallo Osimhen, senza centravanti il Napoli tira meno"

C'è spazio anche per il Napoli sull'apertura odierna de Il Mattino: "Il giallo Osimhen, e senza centravanti il Napoli tira meno", si legge in taglio alto. Il quotidiano si interroga sulle condizioni di Victor Osimhen, il grande acquisto dell'ultima estate azzurra e fuori ormai da diverso tempo per infortunio. Senza di lui la squadra di Gattuso perde parecchio mordente in attacco.