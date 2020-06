Il Mattino: "Il minuto di silenzio del Napoli in omaggio a Francesca Gattuso"

"Il minuto di silenzio del Napoli in omaggio a Francesca Gattuso". Questo il titolo a pagina 16 che Il Mattino dedica al bel gesto della città di Napoli dopo la scomparsa della sorella dell'allenatore partenopeo. Il mister è stato accolto così dalla squadra in campo. Poi la corsa in Calabria per i funerali della giovane ragazza.