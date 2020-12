Il Mattino: "Il Napoli annoia in Europa. Il 'Maradona' merita di più"

Il Mattino analizza nella sua edizione odierna la prestazione partenopea di ieri: "Il Napoli annoia in Europa. Il 'Maradona' merita di più". Nella prima partita al "Maradona" il Napoli annoia facendosi pallonare dalla Real Sociedad, che tiene il pallone e spreca. Ci volevano almeno il ricordo della bellezza regalata da Maradona con colpi di scena continui fuori e dentro al campo da Diego, che ha sempre elargito a piene mani. Giostre come quelle maradoniane oggi se le sognano pure a Barcellona, però almeno un cavalluccio a dondolo i tifosi azzurri lo meritavano. Una partita in differita con le urla di Gattuso, qualcosa che rassomiglia al passare la sera guardando un talk sulla politica, un equilibrio senza follie per giunta nel giorno dell'assenza di Paolo Rossi. Una doppia bestemmia. Una triste sera di dicembre, dopo settimane di lacrime, meritavamo qualcosa di più.