"Il Napoli contro il tabù piccole": così Il Mattino nella sua prima pagina. Il club azzurro scenderà in campo quest'oggi in casa del Genk e proverà a mettere un altro tassello importante verso la qualificazione, dopo la vittoria con il Liverpool. "Non dobbiamo sottovalutare il Genk. Calcio champagne? Pensiamo a vincere e alla testa del girone" dice Ancelotti alla vigilia del match.