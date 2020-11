Il Mattino: "Il Napoli fallisce l'esame d'alta classifica. Milan da scudetto"

"Il Napoli fallisce l'esame d'alta classifica. Milan da scudetto", scrive Il Mattino in edicola. La formazione rossonera si presenta con il solito Ibrahimovic che sposta gli equilibri, poco brillante invece il Napoli con diversi azzurri che rientrano sotto tono dopo gli impegni con le nazionali. Poca concretezza in fase offensiva e troppi spazi lasciati agli avversari con errori in fase difensiva e in più una manovra troppo compassata e poco movimento senza palla. Il Milan invece a lungo superiore sotto tutti i punti di vista, a cominciare dal furore agonistico decisamente superiore.