Il Mattino: "Il Napoli guarda l'EL: casi Covid, ma con l'AZ si giocherà"

"Casi Covid, ma con l'AZ si giocherà", così titola Il Mattino stamane in edicola nella sezione sportiva. Nella squadra olandese sono state riscontrate nove positività, ma il match al momento non pare essere a rischio. Le norme UEFA prevedono la presenza di almeno 13 positivi per disputare regolarmente il match e l'AZ li ha per giocare giovedì al San Paolo. Solo quattro dei positivi sono infatti i calciatori della prima squadra risultati positivi al Coronavirus.