Il Mattino: "Il Napoli lunedì non si raduna"

L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione in casa Napoli, titolando: "Il Napoli lunedì non si raduna". Il 18 maggio doveva essere la data del ritorno agli allenamenti collettivi, del parziale ritorno alla normalità. Ma le dinamiche di un protocollo ritenuto troppo stringente e le polemiche nate ieri, oltre ai problemi scaturiti dal lockdown, come l'albergo che avrebbe dovuto ospitare il Napoli, ancora chiuso, faranno slittare quella data. Nessun ritrovo per il Napoli il 18 maggio, possibile uno slittamento di 3-4 giorni, se non addirittura di una settimana.