© foto di Mattia Verdorale

"Il Napoli raddoppia: Lobotka a un passo". Titola così Il Mattino sul mercato in entrata dei partenopei. Il Napoli sta per mettere a segno il secondo colpo dopo Diego Demme: "L'offerta degli azzurri è salita a oltre 21 milioni di euro: il Celta sta per cedere. Gli spagnoli hanno scelto il sostituto: l'argentino Rodriguez dell'America".