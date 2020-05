Il Mattino: "Il Napoli riscopre il pallone ma saluta Callejon"

"Il Napoli riscopre il pallone ma saluta Callejon". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. La squadra di Gattuso prosegue gli allenamenti a Castel Volturno in vista della ripresa del campionato ma nel frattempo deve fare i conti con la situazione contrattuale di José Maria Callejon, in scadenza quest'anno e in procinto di non rinnovare.