Il Mattino: "Il piano C del campionato, con lo stop decide l'algoritmo"

Taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino dedicato alle parole rilasciate ieri da Gravina a Sky Sport. Il presidente della Federcalcio ha parlato anche del piano C in caso di sospensione dei campionati con la classifica decisa in base ad un algoritmo che terrà conto i risultati e elementi oggettivi della classifica di ogni squadra. Questo il titolo: "Il piano C del campionato, con lo stop decide l'algoritmo".