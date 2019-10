© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Mattino titola in prima pagina: "Il ritorno del cecchino Milik, ma il Napoli si ferma al palo". Una ghiotta occasione sprecata: il Napoli non approfitta dei due pareggi di Juve e Inter e si fa bloccare dalla Spal. Restano così immutate le distanze dalle prime due in classifica e anzi è l'Atalanta, avversaria mercoledì al San Paolo, ad allungare al terzo posto a più tre sulla squadra di Ancelotti. Deludente l'1-1 di Ferrara: gli azzurri stavolta falliscono l'appuntamento in campionato dopo un'esaltante vittoria in Champions League come quella sul Salisburgo.