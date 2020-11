Il Mattino: "Il Sassuolo passa al San Paolo". Gattuso: "Basta alibi"

Pomeriggio da dimenticare per il Napoli di Rino Gattuso, superato per due a zero dal Sassuolo. Ed Il Mattino oggi in edicola titola: "Il Sassuolo passa al San Paolo". Brutta battuta d'arresto per gli azzurri: prima Locatelli all'ora di gioco su calcio di rigore, poi Maxime Lopez a tempo scaduto, regalano i tre punti ai neroverdi, non senza polemiche da parte del Napoli per la direzione arbitrale. Sospetti su un contatto con Osimhen in area di rigore neroverde, prima del contropiede per il due a zero Sassuolo.