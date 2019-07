© foto di stefano tedeschi

In prima pagina dell'edizione odierna Il Mattino pone la vittoria del Napoli per 3 a 0 sui campioni d'Europa, titolando: "Il SuperNapoli di Sir Insigne manda ko i re del Liverpool". Ieri ad Edimburgo, in amichevole, gli azzurri di Carlo Ancelotti si sono imposti sul Liverpool di Jurhen Klopp per 3 a 0 grazie alle reti di Insigne, Milik e Younes. Prestazione di altissimo livello per Lorenzo Insigne, che segna e trascina la squadra, guadagnandosi gli applausi di tutto lo stadio. Nel frattempo oggi si tenterà l'assalto per Mauro Icardi, per regalare un colpo di assoluto livello a mister Ancelotti.