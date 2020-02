© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Mattino dedica spazio ad un ex tecnico del Napoli, titolando: "Il tramonto di Mazzarri". È finito un ciclo. Si usa dire così, quando allenatore e giocatori non legano più. E le squadre in campo appaiono svagate, disattente. Tanto da prendere, come è accaduto al Torino, undici gol in due partite. Un 7-0 dall'Atalanta e un 4-0 a Lecce: numeri che non ammettono repliche. E che hanno portato il vulcanico presidente Cairo a esonerare di fatto Walter Mazzarri (per gli almanacchi è una risoluzione consensuale), per Moreno Longo. Probabilmente chiede troppo ai suoi giocatori, li spreme nel segno di quel 3-5-2 diventato il suo marchio di fabbrica ma dal quale non è stato capace di distaccarsi negli anni. Superato dall'evoluzione tattica dell'ultimo decennio.