Il Mattino: "Il virus ferma anche Hysaj. Milan al San Paolo con il terzo allenatore"

"Il virus ferma anche Hysaj. Milan al San Paolo con il terzo allenatore" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi. Spazio alla prossima sfida degli azzurri in casa contro il Milan: non ci sarà l'albanese Hysaj, risultato positivo al Coronavirus. Il Milan invece senza il tecnico Pioli e senza il vice Murelli: in panchina andrà il 'terzo allenatore', vale a dire Daniele Bonera.