Il Mattino in apertura: "L'AZ decimato beffa il Napoli"

Il Mattino, nell'edizione odierna, dedica spazio in apertura alla sconfitta di ieri del Napoli: "L'AZ decimato beffa il Napoli", titola in taglio centrale il quotidiano. Gli azzurri dominano il match ma si arrendono al gol di De Wit. Parte male l'avventura in Europa della squadra di Gattuso, che ha poi commentato con rabbia: "Loro eroi, noi non avevamo fame".