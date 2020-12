Il Mattino in apertura: "Mertens fermo un mese". Emergenza in attacco per il Napoli

TUTTOmercatoWEB.com

vedi letture

Oggi alle 07:23 Rassegna stampa di di

C'è spazio anche per il Napoli sull'apertura odierna de Il Mattino: "Mertens fermo un mese. Napoli, emergenza in attacco", titola il quotidiano in taglio basso. L'infortunio alla caviglia terrà il belga lontano dal campo fino al prossimo anno. C'è inoltre attesa per la decisione del giudice sportivo su Lorenzo Insigne, espulso contro l'Inter per aver rivolto frasi irriguardose all'arbitro Massa: si teme uno stop di due giornate.