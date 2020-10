Il Mattino in apertura: "Napoli, il colpo basco. Ma c'è la tegola Insigne"

"Napoli, il colpo basco. Ma c'è la tegola Insigne": così in taglio centrale Il Mattino, che nell'edizione odierna dedica spazio alla vittoria europea degli azzurri. Basta la rete di Politano per mandare k.o. la Real Sociedad. C'è però un po' di apprensione per le condizioni di Insigne, costretto ad uscire nel primo tempo per un infortunio muscolare.