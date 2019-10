Il Mattino in prima: "L'Italia s'è desta, andiamo agli Europei"

"L'Italia s'è desta: andiamo agli Europei". Esulta così l'edizione odierna de Il Mattino, che al di sotto dell'apertura si sofferma anche sul calcio e sulla Nazionale. Con tre gare d'anticipo, gli azzurri - ieri sera in verde non senza polemiche - si sono qualificati alla kermesse del prossimo anno con ben tre turni d'anticipo, un vero record. Il quotidiano sottolinea anche che tra i migliori in campo è presente anche il napoletano Insigne.