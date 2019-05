Il Mattino in prima: "Milik al centro del Napoli. Altri 3 anni di contratto"

“Milik al centro del Napoli”. La prima pagina de Il Mattino, in taglio alto, guarda al “cantiere azzurro”, ai lavori che la società di De Laurentiis porta avanti per rinforzare la squadra nella prossima stagione. Si parte dal rinnovo di Arek Milik: “Altre tre anni di contratto”. Ma non solo: “Pressing su Almendra”.