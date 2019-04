© foto di Lorenzo Di Benedetto

"Napoli Capitale". Questo il titolo in prima pagina de Il Mattino di oggi dopo la vittoria per 4-1 dei partenopei all'Olimpico contro la Roma. Asfaltati i giallorossi di Ranieri e Milik non si ferma più. Ancelotti ha poi affermato: "Siamo in forma per l'Arsenal".